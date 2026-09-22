New York - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag ihre teils fulminanten Vortagesgewinne zunächst weitgehend behauptet. Als Kursstütze erweisen sich die weiter gesunkenen Ölpreise in Reaktion auf die Verhandlungsbereitschaft der iranischen Führung zur Beilegung des Kriegs mit den USA. Irans Präsident Massud Peseschkian wird am Mittwoch vor der UN-Generalversammlung in New York eine Rede halten. Beobachter spekulieren über mögliche Treffen der iranischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab