Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US9279501053 VisionWave Holdings Inc. 22.09.2026 US9279502XXX VisionWave Holdings Inc. 23.09.2026 Tausch 20:1
AU0000196206 Antimony Resources Ltd. 22.09.2026 AU0000490XXX Antimony Resources Ltd. 23.09.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US9279501053 VisionWave Holdings Inc. 22.09.2026 US9279502XXX VisionWave Holdings Inc. 23.09.2026 Tausch 20:1
AU0000196206 Antimony Resources Ltd. 22.09.2026 AU0000490XXX Antimony Resources Ltd. 23.09.2026 Tausch 1:1
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