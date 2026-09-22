New York - Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag uneinheitlich präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, ging es für die Technologiewerte an der Nasdaq weiter nach oben. Der Dow Jones Industrial verlor 0,5 Prozent auf 51.802 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,7 Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 notierte kaum verändert bei 7.763 Zählern. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30.605 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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