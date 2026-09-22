Die Tui-Aktie kämpft. Nach einem schwachen Morgenhandel, der die Titel noch einmal an das Tief vom Freitag gedrückt hatte, drehte das Papier des Reisekonzerns im Tagesverlauf klar ins Plus und notierte am Nachmittag 2,9 Prozent höher bei 6,714 €. Eine Erholung, die sich gewaschen hat. Und doch trügt der Schein, denn seit Jahresbeginn steht unterm Strich ein Wertverlust von rund einem Viertel. Iran-Krieg und Last-Minute-Trend belasten Zwei Faktoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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