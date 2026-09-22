Die TUI Aktie kann trotz vorsichtigerer Aussagen zum Ausblick ins Plus drehen. Der Reisekonzern rechnet damit, das Ergebnisniveau des Vorjahres wohl nicht halten zu können.Ausblick kurz vor Geschäftsjahresende eingegrenzt TUI hat wenige Tage vor dem Ende des Geschäftsjahres den Ausblick eingegrenzt. Im Rahmen eines Buchungsupdates machte der Konzern deutlich, dass die Ergebnisentwicklung hinter dem Vorjahr zurückbleiben dürfte. Damit bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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