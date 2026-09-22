New York - UN-Generalsekretär António Guterres hat mit dramatischen Worten ein Ende der Gewalt im Nahen Osten gefordert. «Genug ist genug», sagte der zum Ende des Jahres aus dem Amt scheidende Guterres zum Auftakt der UN-Generaldebatte in der US-Ostküstenmetropole New York. Vereinbarte Waffenruhen seien bisher kaum mehr als «weniger Beschuss» gewesen, während die Zivilbevölkerung weiter den Preis zahle, kritisierte er. Guterres wurde nach zwei Amtszeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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