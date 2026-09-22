Innsbruck - In einem teilweise neu aufgerollten Prozess ist der österreichische Investor René Benko zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landesgericht Innsbruck sah es als erwiesen an, dass der 49-Jährige seine Gläubiger geschädigt hat. Der Gründer der inzwischen insolventen Signa-Immobiliengruppe habe einen Mietkostenvorschuss von 360.000 Euro für ein Anwesen in Innsbruck geleistet, obwohl es um sein Firmen-Imperium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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