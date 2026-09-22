Die Intel-Aktie meldet sich mit Nachdruck zurück. Nach der mehrwöchigen Konsolidierung zwischen rund 88 und 109 US$ gelang zum Wochenstart mit einem Kurssprung von rund +12% der Befreiungsschlag über die obere Begrenzung. Mit aktuell 121,56 US$ rückt nun das Hoch bei 142,35 US$ wieder in greifbare Nähe. Kann sich der Ausbruch bestätigen, erscheint selbst die psychologisch wichtige Marke von 150 US$ nicht mehr weit entfernt. KI-Fantasie befeuert Intel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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