Lieber Tim, liebe Community,seit 2017 schreibe ich hier in regelmässigen Abständen über meine Reise. Der erste Leserbrief kam von einem 20-jährigen Informatiker aus Zürich, der 100'000 Franken Nettovermögen erreichen wollte. Heute bin ich 30 und mein öffentliches Investmentportfolio liegt bei 1,43 Millionen Franken. Für diesen Leserbrief wollte ich aber nicht einfach die nächste Zahl in den Vordergrund stellen. Ich habe meine alten Beiträge und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer