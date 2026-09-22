Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist nach dem sehr guten Abschneiden vom Vortag am Dienstag kaum verändert aus dem Handel gegangen. In einem von Schwankungen geprägten Handel startete der Leitindex SMI zunächst mit Abschlägen in den Tag, ehe er erstmals seit zwei Wochen wieder die Schwelle von 14'000 Punkten erreichte. Diese Marke konnte der SMI bis Handelsschluss aber nicht verteidigen. Das volatile Geschehen war eng an die Entwicklungen im Nahen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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