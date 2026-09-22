Berlin - Inmitten andauernder Kritik aus der Union stellt sich ausgerechnet ein Sozialdemokrat eindeutig hinter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Gefragt, ob er hinter dem Kanzler stehe, sagte der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag den Sendern RTL und ntv: "Auf jeden Fall."



Mit Blick auf das Verhältnis zur AfD wolle er einmal etwas Positives über Merz sagen, so der SPD-Politiker. Merz stehe ohne Wenn und Aber dafür, dass es mit der AfD keine Zusammenarbeit gebe. "Das ist diesbezüglich ein Demokrat, wie man ihn als Kanzler braucht. Da hat er mich völlig überzeugt." In der Gerechtigkeitspolitik gebe es Akzentunterschiede, man stehe aber für eine gemeinsame demokratische Linie. "Das ist völlig außer Frage."



Der SPD-Politiker lobte den Kanzler für seine jüngsten Äußerungen zum System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung. "Ich war überrascht, muss ich sagen. Aber ich war angenehm überrascht." Offenbar habe Merz plötzlich ein Gespür dafür entwickelt, dass es viel Ungerechtigkeit im Land gebe. Zu dem Vorschlag werde es in der Union viel Widerstand geben, so Lauterbach. "Aber ich kaufe ihm ab, dass er das wirklich jetzt erst mal so empfindet und sieht."





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