Die Roche Aktie gibt trotz einer positiven Zulassungsnachricht nach. Der Pharmakonzern darf sein Augenmedikament Susvimo künftig auch in der Europäischen Union vermarkten.Susvimo darf in der EU vermarktet werden Roche hat für sein Augenmedikament Susvimo die Zulassung in der Europäischen Union erhalten. Damit kann der Schweizer Pharmakonzern das Präparat künftig auch in einem wichtigen europäischen Absatzmarkt anbieten. Für Roche ist die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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