Erst gestern hatte ich der eine zeitnahe Entscheidung angekündigt, jetzt ist sie da! Die RBI ist 3,15 Milliarden Euro näher an ihrem Ziel. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien hat heute der RBI und deren Russlandtochter im Rechtsstreit recht gegeben. Vier Wochen hat Strabag-Aktionär Rasperia Zeit, um gegen das "Versäumnisurteil" Einspruch zu erheben. Nach dieser Frist würde die Raiffeisen Bank International AG (RBI) bei der FMA als zuständige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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