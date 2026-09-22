Aurora Solar behauptet seine Marktführerschaft mit umfassenden Plattform-Updates, der Integration der Hauselektrifizierung in Verkaufsangebote und speziell auf den britischen Markt zugeschnittenen Lösungen

Aurora Solar hat heute Neuerungen für seine Plattform in den USA, Großbritannien und Europa vorgestellt und erweitert sein Angebot über Solar- und Speichersysteme hinaus auf die Elektrifizierung von Wohngebäuden. Laut dem Aurora Solar Snapshot 2026 interessieren sich 71 Prozent der Eigenheimbesitzer in den USA für Solarenergie. Die Neuerungen sollen dazu beitragen, dieses Interesse in Kaufentscheidungen zu verwandeln. Installateure und Eigenheimbesitzer erhalten flexible Finanzierungsmöglichkeiten, präzise Angebote, einen entspannten Kaufprozess und Einblicke in die Möglichkeiten eines elektrifizierten Zuhauses.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260922788583/de/

Zu den Neuerungen gehören:

Hauselektrifizierung direkt im Angebot: Vertriebsmitarbeiter können Maßnahmen zur energetischen Optimierung wie HLK-Anlagen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher nahtlos zusammen mit der Solaranlage in einem einzigen Angebot kalkulieren. Verfügbar für Installateure in den USA.

Vertriebsmitarbeiter können Maßnahmen zur energetischen Optimierung wie HLK-Anlagen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher nahtlos zusammen mit der Solaranlage in einem einzigen Angebot kalkulieren. Verfügbar für Installateure in den USA. Prepaid-Leasing und flexiblere Finanzierung: Vertriebsmitarbeiter erhalten zusätzliche Finanzierungsoptionen von im Voraus bezahlten Leasingverträgen über Prepaid-Stromabnahmeverträge (PPAs) bis hin zu weiteren Modellen. Damit wird Solarenergie für mehr Kunden erschwinglich. Verfügbar für Installateure in den USA.

Vertriebsmitarbeiter erhalten zusätzliche Finanzierungsoptionen von im Voraus bezahlten Leasingverträgen über Prepaid-Stromabnahmeverträge (PPAs) bis hin zu weiteren Modellen. Damit wird Solarenergie für mehr Kunden erschwinglich. Verfügbar für Installateure in den USA. Embedded Leads auf Basis der Technologie des Aurora Solar Marketplace: Im Aurora Solar Marketplace erhalten Eigenheimbesitzer individuelle Kostenschätzungen für Solar- und Speichersysteme und können lokale Installateure vergleichen, bevor sie ihre Kontaktdaten weitergeben. Embedded Leads nutzt diese Technologie für ein Tool zur Lead-Erfassung, das Installateure in ihre eigene Website integrieren können. So können sie das Interesse von Website-Besuchern gezielt in Kaufabsicht überführen und mehr Interessenten als Kunden gewinnen. Verfügbar für Installateure in den USA.

Im Aurora Solar Marketplace erhalten Eigenheimbesitzer individuelle Kostenschätzungen für Solar- und Speichersysteme und können lokale Installateure vergleichen, bevor sie ihre Kontaktdaten weitergeben. Embedded Leads nutzt diese Technologie für ein Tool zur Lead-Erfassung, das Installateure in ihre eigene Website integrieren können. So können sie das Interesse von Website-Besuchern gezielt in Kaufabsicht überführen und mehr Interessenten als Kunden gewinnen. Verfügbar für Installateure in den USA. Präzisere Drohnenkartierung: Dank der Weiterentwicklungen bei der Drohnenkartierung können Installateure Scans direkt in Planungen und Angebote überführen, ohne die Aurora-Plattform verlassen zu müssen. Die neueste Version wird Ende September weltweit verfügbar sein.

Dank der Weiterentwicklungen bei der Drohnenkartierung können Installateure Scans direkt in Planungen und Angebote überführen, ohne die Aurora-Plattform verlassen zu müssen. Die neueste Version wird Ende September weltweit verfügbar sein. Wärmepumpenplanung für Deutschland: Vertriebsmitarbeiter können nun Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien gemeinsam mit Solar- und Speichersystemen in einem einzigen Angebot planen. Die Funktion ist für berechtigte Installateure in ganz Deutschland verfügbar.

Vertriebsmitarbeiter können nun Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien gemeinsam mit Solar- und Speichersystemen in einem einzigen Angebot planen. Die Funktion ist für berechtigte Installateure in ganz Deutschland verfügbar. Aurora für Großbritannien: Aurora ist ab sofort auch in Großbritannien verfügbar. Die Lösung nutzt die bewährte Technologie von Aurora für präzise 3D-Planungen und greift auf umfassendere LiDAR-, Bild- und Flurstückdaten zurück. Damit können KI-gestützte Planungen, MCS-konforme Angebote (Microgeneration Certification Scheme) und automatisierte Schaltpläne erstellt werden.

Aurora ist ab sofort auch in Großbritannien verfügbar. Die Lösung nutzt die bewährte Technologie von Aurora für präzise 3D-Planungen und greift auf umfassendere LiDAR-, Bild- und Flurstückdaten zurück. Damit können KI-gestützte Planungen, MCS-konforme Angebote (Microgeneration Certification Scheme) und automatisierte Schaltpläne erstellt werden. Verbesserte Modellierung von Speichersystemen: Durch vereinfachte und vereinheitlichte Workflows für Solar- und Speichersysteme greifen Vertriebs- und Planungsteams nun auf dieselben Daten und Komponenten zu. So entspricht die verkaufte Lösung auch dem System, das später installiert wird. Leistung, Auswirkungen auf die Stromrechnung und Preise werden bereits während der Systemkonfiguration in Echtzeit angezeigt und in denselben Simulationen und übersichtlichen, intuitiven Visualisierungen dargestellt. Weltweit verfügbar.

Durch vereinfachte und vereinheitlichte Workflows für Solar- und Speichersysteme greifen Vertriebs- und Planungsteams nun auf dieselben Daten und Komponenten zu. So entspricht die verkaufte Lösung auch dem System, das später installiert wird. Leistung, Auswirkungen auf die Stromrechnung und Preise werden bereits während der Systemkonfiguration in Echtzeit angezeigt und in denselben Simulationen und übersichtlichen, intuitiven Visualisierungen dargestellt. Weltweit verfügbar. HelioScope-Speicherplanung für C&I-Installateure: C&I-Installateure können nun Peak Shaving modellieren. Zudem sind Speicherplanung, Systemdesign und Finanzierung jetzt auf einer gemeinsamen Plattform integriert. Weltweit verfügbar.

"Die Branche hat in den USA gerade eine der schwierigsten Phasen der jüngeren Vergangenheit hinter sich. Gleichzeitig verändert sich der Markt in Großbritannien und Europa rasant. Für uns ist deshalb klar: Wir müssen der Branche der erneuerbaren Energien mehr bieten, nicht weniger", so Charlie Herche, CEO von Aurora Solar. "Wir investieren in die gesamte Aurora-Solar-Plattform von der Hauselektrifizierung und neuen Finanzierungsmöglichkeiten über präzisere drohnengestützte Planung bis hin zu Aurora für Großbritannien. Wir entwickeln Solarenergie und Elektrifizierung konsequent weiter und schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Installateure weltweit erfolgreich sein können."

Weitere Informationen gibt es bei Horizon, der kostenlosen globalen Produktpräsentation von Aurora Solar am 22. Oktober 2026. Anmeldung unter: https://aurorasolar.com/horizon-2026/.

Über Aurora Solar

Aurora Solar ist die Plattform, die die Energiewende vorantreibt. Das Unternehmen stellt Solarprofis die Möglichkeiten von Daten, Automatisierung und KI zur Verfügung und macht den Umstieg auf Solarenergie damit einfach und planbar. Mit der cloudbasierten Plattform von Aurora Solar wurden weltweit bereits mehr als 20 Millionen Solarprojekte geplant. Über 7.000 führende Unternehmen der Branche nutzen sie, um ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und ihr Geschäft auszubauen. Aurora Solar wurde von TIME als Top U.S. GreenTech Company (2024-2026) ausgezeichnet, 2025 in die Inc. 5000 und 2024 in die Deloitte Fast 500 aufgenommen sowie 2024 von Solar Power World als eines der Top Solar Software Monitoring Products gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in San Francisco. Weitere Informationen unter: https://aurorasolar.com/.

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