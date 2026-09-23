Berlin - Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, kritisiert die geplanten Spritpreis-Maßnahmen.
Gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" monierte er, dass es noch Monate dauern solle, bis ein Spritpreisdeckel komme. "Bis dahin verdienen sich die Mineralölkonzerne weiter dumm und dusselig. An ihre Übergewinne geht niemand ran, stattdessen geht der Tankrabatt zulasten der Steuerzahler", kritisierte Werneke.
Er lobte, dass die Regierung überhaupt etwas unternehme. Allerdings würde er sich eine Lösung wünschen, "die nicht nach dem Gießkannenprinzip funktioniert", sagte der Gewerkschafter. Besser wären gezielte Unterstützungen für Bezieher niedriger bis mittlerer Einkommen. Dass der dazu notwendige Auszahlungsmechanismus immer noch nicht fertig ist, sei nicht akzeptabel.
Gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" monierte er, dass es noch Monate dauern solle, bis ein Spritpreisdeckel komme. "Bis dahin verdienen sich die Mineralölkonzerne weiter dumm und dusselig. An ihre Übergewinne geht niemand ran, stattdessen geht der Tankrabatt zulasten der Steuerzahler", kritisierte Werneke.
Er lobte, dass die Regierung überhaupt etwas unternehme. Allerdings würde er sich eine Lösung wünschen, "die nicht nach dem Gießkannenprinzip funktioniert", sagte der Gewerkschafter. Besser wären gezielte Unterstützungen für Bezieher niedriger bis mittlerer Einkommen. Dass der dazu notwendige Auszahlungsmechanismus immer noch nicht fertig ist, sei nicht akzeptabel.
© 2026 dts Nachrichtenagentur