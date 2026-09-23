Kulicke & Soffa (KLIC): Startet hier das große Bottom Fishing?

Halbleiterspezialist vor dem Befreiungsschlag!

Rückblick

Nach einem steilen Aufwärtstrend bis in den Bereich von ca. 135 USD Anfang Juli ist die Aktie in einen scharfen Abwärtstrend übergegangen. Sie hat in der Spitze fast 45 % an Wert verloren und Ende August/Anfang September im Bereich von ca. 75 USD ein markantes Tief ausgebildet. Seit diesem Tief konsolidiert der Wert oberhalb dieser Marke. Das Verhalten zeigt eine klassische Bodenbildungsformation.

Kulicke & Soffa-Aktie: Chart vom 22.09.2026, Kürzel: KLIC, Kurs: 86.55 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs hat kürzlich die 20-Tagelinie nach oben gekreuzt, was auf ein kurzfristig ins Bullische drehendes Momentum hindeutet. Bei 87.50 USD befindet sich der entscheidende Ausbruchstrigger. Hier verläuft der jüngste Widerstandsbereich. Ein dynamischer Ausbruch (Schlusskursbasis) würde die Bodenbildung vollenden und ein technisches Kaufsignal im Sinne des "Bottom Fishing" aktivieren. Das Ziel einer solchen Erholungsbewegung läge zunächst im Bereich von 103 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Als Absicherung dient die gestrichelte blaue Linie unterhalb des EMA 20. Fällt der Kurs darunter, wäre die Bodenbildung vorerst gescheitert. Unterschreitet die Aktie das Sommertief bei 75.60 USD, wird der übergeordnete Abwärtstrend offiziell fortgesetzt.

Meinung

Der Markt für Halbleiterausrüster ist stark zyklisch. Nach der Abkühlungsphase in der Chipbranche profitiert Kulicke & Soffa zunehmend von Megatrends wie Advanced Packaging (wichtig für moderne KI-Chips, Automotive und Leistungselektronik). Welches Trigger-Signal jetzt das Kaufsignal aktiviert und wo das Abwärtsrisiko liegt haben wir uns im Chart angesehen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 4.39 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 55.96 Mio. USD

Meine Meinung zu Kulicke & Soffa ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 22.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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