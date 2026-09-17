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Kommerzialisierung der "Super-Exosomen"
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WKN: A14QLH | ISIN: AU000000S320 | Ticker-Symbol: 32Z
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16.09.26 | 19:47
3,051 Euro
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SOUTH32 LIMITED Chart 1 Jahr
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SOUTH32 LIMITED 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
CHEMUNG FINANCIAL
CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION83,550,00 %
COSTAIN GROUP PLC2,8400,00 %
GF SECURITIES CO LTD1,8600,00 %
KEYENCE CORPORATION424,00+1,24 %
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC70,500,00 %
LYCOPODIUM LIMITED13,7000,00 %
RANK GROUP PLC0,985-0,51 %
REAVES UTILITY INCOME FUND31,625+0,19 %
ROBINSON PLC1,3500,00 %
SOLID STATE PLC2,0200,00 %
SOUTH32 LIMITED3,051-0,26 %
TOURISM HOLDINGS LIMITED1,3100,00 %
UNITE GROUP PLC5,750+0,88 %
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