Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 863060 | ISIN: US9581021055 | Ticker-Symbol: WDC
Tradegate
05.03.26 | 08:22
226,45 Euro
+0,89 % +2,00
Branche
Hardware
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
WESTERN DIGITAL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WESTERN DIGITAL CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
225,50227,4508:21
225,50227,4508:22
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC145,000,00 %
AUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED2,8600,00 %
CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC4,1800,00 %
DR MARTENS PLC0,7700,00 %
EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED12,5000,00 %
ELEKTA AB5,195-3,44 %
EVERSOURCE ENERGY64,50-0,77 %
EVN AG27,700-1,07 %
EXPEDIA GROUP INC190,96+0,26 %
HANCOCK WHITNEY CORPORATION56,00-0,88 %
HICL INFRASTRUCTURE PLC1,3600,00 %
IMPERIAL OIL LIMITED103,70+0,83 %
KAROON ENERGY LTD1,070-1,83 %
LANDBRIDGE COMPANY LLC65,00+1,56 %
MERIDIAN ENERGY LIMITED2,7800,00 %
MONADELPHOUS GROUP LIMITED19,5000,00 %
NORTHRIM BANCORP INC20,600+0,98 %
OLD NATIONAL BANCORP19,800-1,98 %
PARATUS ENERGY SERVICES LTD4,050-4,75 %
PORT OF TAURANGA LIMITED4,0400,00 %
QUALCOMM INC119,80-0,02 %
RENISHAW PLC47,000-2,89 %
RINGKJOBING LANDBOBANK A/S207,800,00 %
SHUTTERSTOCK INC14,930-0,67 %
SIAM CITY CEMENT PCL3,9000,00 %
SLM CORPORATION16,600-1,78 %
SMARTGROUP CORPORATION LTD4,933-6,59 %
SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL0,4080,00 %
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC72,50-2,03 %
SYLVANIA PLATINUM LIMITED1,260-3,82 %
TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST PLC4,3600,00 %
TOREX GOLD RESOURCES INC49,260+0,57 %
VONTIER CORPORATION34,900+0,20 %
WESTERN DIGITAL CORPORATION226,45+0,89 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD18,268-0,54 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.