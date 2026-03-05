|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC
|US04247X1028
|0,339 USD
|0,2914 EUR
|AUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED
|AU000000AEF4
|0,08 AUD
|0,0486 EUR
|CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC
|GB00B104RS51
|0,11 GBP
|0,1264 EUR
|DR MARTENS PLC
|GB00BL6NGV24
|0,0085 GBP
|0,0097 EUR
|EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED
|AU000000APE3
|0,5 AUD
|0,3041 EUR
|ELEKTA AB
|SE0000163628
|1,2 SEK
|0,1124 EUR
|EVERSOURCE ENERGY
|US30040W1080
|0,7875 USD
|0,6769 EUR
|EVN AG
|AT0000741053
|-
|EUR
|EVN AG
|AT0000741053
|-
|EUR
|EXPEDIA GROUP INC
|US30212P3038
|0,48 USD
|0,4126 EUR
|HANCOCK WHITNEY CORPORATION
|US4101201097
|0,5 USD
|0,4297 EUR
|HICL INFRASTRUCTURE PLC
|GB00BJLP1Y77
|0,0209 GBP
|0,024 EUR
|IMPERIAL OIL LIMITED
|CA4530384086
|0,87 CAD
|0,548 EUR
|KAROON ENERGY LTD
|AU000000KAR6
|0,031 AUD
|0,0188 EUR
|LANDBRIDGE COMPANY LLC
|US5149521008
|0,12 USD
|0,1031 EUR
|MERIDIAN ENERGY LIMITED
|NZMELE0002S7
|0,064 NZD
|0,0326 EUR
|MONADELPHOUS GROUP LIMITED
|AU000000MND5
|0,49 AUD
|0,298 EUR
|NORTHRIM BANCORP INC
|US6667621097
|0,16 USD
|0,1375 EUR
|OLD NATIONAL BANCORP
|US6800331075
|0,145 USD
|0,1246 EUR
|PARATUS ENERGY SERVICES LTD
|BMG6904D1083
|2,1 NOK
|0,1872 EUR
|PORT OF TAURANGA LIMITED
|NZPOTE0003S0
|0,08 NZD
|0,0408 EUR
|PTT PCL NVDR
|TH0646010R18
|0,03 THB
|0,0008 EUR
|QUALCOMM INC
|US7475251036
|0,89 USD
|0,765 EUR
|RENISHAW PLC
|GB0007323586
|0,168 GBP
|0,1931 EUR
|RINGKJOBING LANDBOBANK A/S
|DK0060854669
|12 DKK
|1,606 EUR
|RIO TINTO LIMITED
|AU000000RIO1
|2,54 USD
|2,1833 EUR
|SHUTTERSTOCK INC
|US8256901005
|0,36 USD
|0,3094 EUR
|SIAM CITY CEMENT PCL
|TH0021010R14
|7 THB
|0,1908 EUR
|SLM CORPORATION
|US78442P1066
|0,13 USD
|0,1117 EUR
|SMARTGROUP CORPORATION LTD
|AU000000SIQ4
|0,335 AUD
|0,2037 EUR
|SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL
|TH0823010010
|1,2 THB
|0,0327 EUR
|SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
|US88023U1016
|0,17 USD
|0,1461 EUR
|SYLVANIA PLATINUM LIMITED
|BMG864081044
|0,02 GBP
|0,0229 EUR
|TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST PLC
|GB00BMV92D64
|0,0375 GBP
|0,0431 EUR
|TOREX GOLD RESOURCES INC
|CA8910546032
|0,15 CAD
|0,0944 EUR
|VONTIER CORPORATION
|US9288811014
|0,025 USD
|0,0214 EUR
|WESTERN DIGITAL CORPORATION
|US9581021055
|0,125 USD
|0,1074 EUR
|WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
|AU0000224040
|0,59 USD
|0,5071 EUR
