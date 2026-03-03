EQS-News: EVN AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf

EVN und STRABAG schließen den Verkauf der WTE ab



03.03.2026 / 10:00 CET/CEST

Die EVN und die STRABAG haben sich im Dezember 2024 über die Eckpunkte eines Verkaufs sämtlicher Anteile an der WTE Wassertechnik GmbH, in der wesentliche Teile des internationalen Projektgeschäfts der EVN gebündelt sind, an die STRABAG verständigt. Das Signing der Transaktionsdokumente erfolgte im Juni 2025.



Da nun die für den Vollzug der Transaktion erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen Dritter vorliegen und auch alle weiteren Bedingungen erfüllt sind, hat das Closing stattgefunden.



Die Transaktion umfasst sowohl wesentliche Teile des Europageschäfts als auch die Geschäftstätigkeit der WTE im Nahen Osten.



Die Transaktion sieht einen Kaufpreis von EUR 100 Mio. vor. Die Transaktion unterstützt - in konsequenter Umsetzung der Strategie 2030 - eine Fokussierung der EVN auf ihr Kerngeschäft.



