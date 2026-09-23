Colgate-Palmolive setzt sein langjähriges Engagement für die Mundgesundheit fort mit neuer Wirkungsanalyse, weiterentwickelten Instrumenten für Gesundheitsaufklärung und Verhaltensänderungen sowie dem Ausbau seiner globalen Gesundheitspartnerschaften

Colgate-Palmolive, der weltweit führende Anbieter von Mundpflegeprodukten, hat eine strategische Weiterentwicklung seines wichtigsten Programms zur Mundgesundheitsaufklärung angekündigt. Mit Colgate Bright Smiles, Bright Futures (BSBF) unterstreicht das Unternehmen sein weltweites Engagement für die öffentliche Gesundheit.

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Das 1991 ins Leben gerufene Programm hat bereits mehr als zwei Milliarden Kinder und ihre Familien in über hundert Ländern erreicht. Es zeigt, wie privatwirtschaftliches Engagement für die Gesellschaft die öffentliche Gesundheit maßgeblich fördern und in großem Umfang zu gesünderen Verhaltensweisen und besseren Gesundheitsergebnissen beitragen kann. Von Unterrichtsmaterialien zur Gesundheitserziehung und Schulprogrammen bis hin zu mobilen Zahnarztpraxen und kostenlosen Untersuchungen der Mundgesundheit unterstützt BSBF Kinder und ihre Familien dabei, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen, gesündere Gewohnheiten zu entwickeln und ihre Mundgesundheit langfristig zu verbessern.

"Wir bei Colgate-Palmolive sind überzeugt, dass Mundgesundheit untrennbar mit einer gesünderen und besseren Zukunft verbunden ist", so Noel Wallace, Chairman, President und Chief Executive Officer von Colgate-Palmolive. "Seit 35 Jahren trägt BSBF zu positiven Veränderungen bei, indem das Programm praxisnahe Aufklärung mit lokalen Partnerschaften verbindet und so gesunde Alltagsgewohnheiten fördert. Unser Programm soll noch mehr Menschen dabei unterstützen, gesunde Gewohnheiten fürs Leben zu entwickeln."

Mit dem Ziel, die nächste Milliarde Kinder und ihre Familien zu erreichen und ihnen gesunde Gewohnheiten zu vermitteln, konzentriert sich die Weiterentwicklung von BSBF auf drei Kernbereiche: einen neuen Wirkungsbericht, Human-Centered Design (HCD) und Instrumente zur Verhaltensänderung sowie strategische globale Gesundheitspartnerschaften.

Neuer Wirkungsbericht veröffentlicht

Der von Dr. Francisco Ramos-Gomez und Dr. Yan Wang von der University of California, Los Angeles (UCLA), verfasste Bericht Transforming Children's Oral Health Worldwide: Three Decades of the Colgate Bright Smiles, Bright Futures Prevention Program wertet Daten aus der jahrzehntelangen weltweiten Umsetzung des Programms aus. Er zeigt, dass die Kombination aus lehrplanbasiertem Unterricht, angeleitetem Zähneputzen, Fluoridlack und Versiegelungen messbare Ergebnisse erzielen kann. Dazu zählen:

75 Prozent weniger neue kariöse und demineralisierte Läsionen an den ersten bleibenden Backenzähnen bei Kindern in Grenada

23 Prozent mehr gesunde Zahnfleischabschnitte bei Kindern in Mexiko-Stadt

Die Ergebnisse verdeutlichen zudem die Bedeutung von Vorbildern. Neben zahnmedizinischem Fachpersonal spielen dabei unter anderem Lehrkräfte, Pflegekräfte, lokale Gesundheitsfachkräfte und Sporttrainer eine wichtige Rolle. Zugleich werden Kinder zu "Botschaftern des Wandels", die gesunde Gewohnheiten in ihre Familien tragen.

"Die vorliegenden Erkenntnisse zeigen, dass die Wirkung von BSBF weit über die Verhaltensänderung einzelner Menschen hinausgeht", so Dr. Francisco Ramos-Gomez, Professor und Leiter der Abteilung für Kinderzahnheilkunde an der UCLA School of Dentistry sowie Mitautor des Berichts. "Das Programm stärkt die Kapazitäten von Fachkräften außerhalb der Zahnmedizin, fördert die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor und trägt dazu bei, die Chancengleichheit bei der Mundgesundheit umfassend zu verbessern. BSBF bietet einen praxisorientierten Rahmen, von dem andere globale Initiativen zur Mundgesundheit profitieren können."

Human-Centered Design (HCD) und Instrumente zur Verhaltensänderung

Um der nächsten Generation gesunde Gewohnheiten fürs Leben zu vermitteln, hat BSBF gemeinsam mit Dalberg Design neue Materialien zur Gesundheitsaufklärung entwickelt, die einen zentralen Bestandteil des Programms bilden. Die Instrumente basieren auf Human-Centered Design (HCD) und evidenzbasierten Prinzipien der Verhaltensänderung. Sie wurden gemeinsam mit Kindern, Betreuungspersonen und Lehrkräften in Indien, Kenia, Mexiko und den USA entwickelt und in der Praxis erprobt. Mit kulturell angepassten Lernmaterialien für Lehrkräfte und Familien sowie interaktiven Zahnputzaktivitäten für Kinder fördert BSBF weiterhin eine lokal verankerte Gesundheitserziehung und vermittelt Kindern weltweit in der Schule und zu Hause die Grundlagen für eine gute Mundhygiene.

Globale Gesundheitspartnerschaften

Eine mehrjährige Finanzierungszusage für die WHO Foundation, die Anfang dieses Jahres beim Weltwirtschaftsforum in Davos bekannt gegeben wurde, kommt dem globalen Mundgesundheitsprogramm der Weltgesundheitsorganisation zugute. Die Zusammenarbeit soll die Aufklärungsarbeit zur Mundgesundheit intensivieren, ihre Einbindung in nationale Gesundheitssysteme fördern und ihre Bedeutung für die öffentliche Gesundheit stärker ins Bewusstsein rücken. "Mundgesundheit ist ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Gesundheit", so Anil Soni, Chief Executive Officer der WHO Foundation. "Fortschritte erfordern langfristige Investitionen in Prävention, verlässliche Empfehlungen und leistungsfähige Gesundheitssysteme. Eine solche Unterstützung trägt dazu bei, dass die WHO ihre Arbeit zur Förderung der Mundgesundheit vorantreiben und die Gesundheit der Menschen weltweit verbessern kann."

Aufbauend auf 35 Jahren messbarer Erfolge bei der Veränderung von Verhaltensweisen und der Verbesserung klinischer Ergebnisse beginnt für das Programm nun die nächste Wachstumsphase. Ziel ist es, seine Wirkung weiter zu steigern, die nächste Milliarde Kinder und Familien zu erreichen und zugleich neue Ansätze zur Bewältigung globaler Herausforderungen im Gesundheitsbereich anzustoßen. Am 22. September bringt Colgate-Palmolive am Rande der 81. Generalversammlung der Vereinten Nationen Vertreter aus Wirtschaft, internationalem Gesundheitswesen und Zivilgesellschaft zu einer Fachdiskussion zusammen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnisse, Verhaltensänderungen und sektorübergreifende Zusammenarbeit die Gesundheit nachhaltig verbessern können. Die Veranstaltung wird von Noel Wallace, Chairman, President und Chief Executive Officer, und Esha Gupta, Global Head of Public Health and Social Impact bei Colgate-Palmolive, ausgerichtet und von Moira Forbes, Executive Vice President bei Forbes, moderiert. An der Expertendiskussion nehmen Robert Fabricant, Co-Founder und Partner bei Dalberg Design, Dr. Saia Ma'u Piukala, WHO-Regionaldirektor für den westlichen Pazifik, Janti Soeripto, CEO und President von Save the Children US, sowie Anil Soni, CEO der WHO Foundation, teil.

Über Colgate-Palmolive

Die Colgate-Palmolive Company ist ein innovatives, wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich für eine gesündere Zukunft für Menschen, ihre Haustiere und unseren Planeten einsetzt. Mit den Schwerpunkten Mundpflege, Körperpflege, Haushaltspflege und Tierernährung vertreibt das Unternehmen seine Produkte in mehr als 200 Ländern und Gebieten unter Marken wie Colgate, Palmolive, Ajax, Axion, Darlie, elmex, EltaMD, Fabuloso, Filorga, hello, Hill's Prescription Diet, Hill's Science Diet, Irish Spring, Lady Speed Stick, meridol, PCA SKIN, Prime100, Protex, Sanex, Softsoap, Sorriso, Soupline, Speed Stick, Suavitel und Tom's of Maine. Colgate-Palmolive ist für seine Vorreiterrolle und Innovationskraft in den Bereichen Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Wohlergehen bekannt. So hat das Unternehmen unter anderem Kunststoffabfälle reduziert, die Recyclingfähigkeit seiner Verpackungen verbessert und Wasser eingespart. Mit dem Programm Colgate Bright Smiles, Bright Futures, das seit 1991 mehr als zwei Milliarden Kinder und ihre Familien erreicht hat, setzt es sich zudem für eine bessere Mundgesundheit von Kindern ein. Weitere Informationen über Colgate-Palmolive und sein Engagement für eine gesündere Zukunft finden Sie unter www.colgatepalmolive.com.

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