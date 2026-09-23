2,85 Milliarden US-Dollar: Wie Teva, Otsuka und NeuroThera den Tourette-Markt neu vermessen

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Tourette gilt als seltene neurologische Erkrankung. Der wirtschaftliche und medizinische Bedarf ist dennoch beträchtlich: Mordor Intelligence schätzt den weltweiten Markt für Tourette-Behandlungen im Jahr 2026 auf 2,85 Milliarden US-Dollar. Bis 2031 könnte das Volumen der Prognose zufolge auf 3,64 Milliarden US-Dollar steigen.

Diese Zahlen sind kein direkt adressierbarer Umsatz für ein einzelnes Unternehmen. Die Marktdefinition umfasst unterschiedliche Medikamente, therapeutische Verfahren und Patientengruppen. Sie zeigt aber, warum sowohl etablierte Pharmakonzerne als auch klinische Entwickler nach neuen Behandlungsansätzen suchen.

Antipsychotika bestimmen bisher den Markt

Mit einem geschätzten Anteil von 57,94 Prozent stellten Antipsychotika im Jahr 2025 laut Mordor Intelligence das größte Behandlungssegment. Ein prominentes Beispiel ist Aripiprazol, das unter dem Markennamen Abilify bekannt wurde. Das Medikament erhielt 2014 in den USA eine Zulassung für die Behandlung von Tourette bei pädiatrischen Patienten.

Entwickelt wurde Abilify von Otsuka Pharmaceutical, einer Tochtergesellschaft der börsennotierten Otsuka Holdings Co., Ltd. (ISIN: JP3188220002). Die Zulassung schuf eine pharmazeutische Behandlungsoption, beseitigte den Bedarf an neuen Therapien jedoch nicht. Medikamente, die in das Dopaminsystem eingreifen, können unerwünschte Begleiterscheinungen verursachen und wirken nicht bei jedem Patienten ausreichend.

Der Markt bewegt sich deshalb zunehmend in Richtung differenzierter Wirkmechanismen. Dabei geht es nicht allein darum, Tics zu reduzieren. Verträglichkeit, Begleiterkrankungen und die Eignung für bestimmte Altersgruppen werden ebenfalls wichtiger.

Teva setzt bis zu 900 Millionen US-Dollar auf einen D1-Antagonisten

Wie hoch das Interesse an neuen Tourette-Therapien ist, zeigte Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242XXX) im Juni 2026. Der Konzern schloss die Übernahme von Emalex Biosciences ab und zahlte 700 Millionen US-Dollar. Weitere Zahlungen von bis zu 200 Millionen US-Dollar können bei Erreichen kommerzieller Meilensteine hinzukommen.

Im Zentrum der Transaktion steht Ecopipam. Anders als bisherige zugelassene Tourette-Medikamente, die vor allem an D2-Rezeptoren ansetzen, blockiert der experimentelle Wirkstoff selektiv den Dopamin-D1-Rezeptor. In einer Phase-III-Studie mit pädiatrischen Tourette-Patienten erreichte Ecopipam nach Angaben von Teva den primären Endpunkt. Ein Zulassungsantrag in den USA ist für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen.

Die Transaktion beweist noch keinen späteren Markterfolg. Ecopipam muss zunächst das Zulassungsverfahren durchlaufen. Der Kaufpreis verdeutlicht jedoch, welchen strategischen Wert große Pharmaunternehmen einem fortgeschrittenen Tourette-Programm beimessen.

NeuroThera konzentriert sich auf erwachsene Patienten

NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) verfolgt mit SCI-110 einen anderen Ansatz. Der Kandidat kombiniert Dronabinol, eine synthetische Form von THC, mit Palmitoylethanolamid, kurz PEA. Untersucht wird SCI-110 bei Erwachsenen mit Tourette-Syndrom.

Damit adressiert NeuroThera einen Teil des Marktes, der häufig weniger Aufmerksamkeit erhält. Zwar beginnen Tics typischerweise im Kindesalter und können während der Jugend abnehmen. Bei einem Teil der Betroffenen bleiben sie jedoch bis ins Erwachsenenalter bestehen. Mordor Intelligence erwartet für das Segment erwachsener Patienten bis 2031 ein überdurchschnittliches jährliches Wachstum.

Die klinische Grundlage von SCI-110 bildet eine offene Phase-IIa-Studie mit 16 Erwachsenen. Nach zwölf Wochen wurde eine durchschnittliche Verringerung des YGTSS-Tic-Scores um rund 21 Prozent gemeldet. Wegen der kleinen Teilnehmerzahl und des fehlenden Placeboarms ist das Ergebnis als frühes klinisches Signal einzuordnen.

Nun muss NeuroThera zeigen, ob dieses Signal einer kontrollierten Prüfung standhält. Die Phase-IIb-Studie ist randomisiert, doppelblind, placebokontrolliert und als Crossover-Studie konzipiert. Zu den Studienzentren gehören das Yale Child Study Center, die Medizinische Hochschule Hannover und das Tel Aviv Sourasky Medical Center.

Drei Unternehmen, drei Entwicklungsstufen

Otsuka steht für die etablierte medikamentöse Behandlung. Teva setzt auf einen zulassungsnahen D1-Antagonisten für Kinder. NeuroThera untersucht eine cannabinoidbasierte Kombination bei Erwachsenen. Die Unternehmen befinden sich damit auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen und verfolgen pharmakologisch klar voneinander getrennte Ansätze.

Für NeuroThera sind die 2,85 Milliarden US-Dollar deshalb vor allem eine Größenordnung für das Marktumfeld. Der entscheidende Werttreiber bleibt die Phase-IIb-Studie. Erst kontrollierte Daten können zeigen, ob SCI-110 gegenüber Placebo einen klinisch relevanten Effekt erzielt und zugleich ein tragfähiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil besitzt.

Quellen

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/tourette-syndrome-treatment-market

https://ir.tevapharm.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Teva-Closes-Acquisition-of-Emalex-Biosciences-Strengthening-Late-Stage-Neuroscience-Pipeline-and-Advancing-Pivot-to-Growth-Strategy/default.aspx

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/detailedIndex.cfm?cfgridkey=207905

https://www.thenewswire.com/press-releases/1LpMF0p9W-neurothera-labs-announces-initiation-of-phase-iib-clinical-trial-at-hannover-medical-school-in-germany-for-innovative-treatment-of-tourette-syndrome.html

https://clinicaltrials.gov/study/NCT05126888

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