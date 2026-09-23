DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UNIPER - Der Bieterwettbewerb um Uniper nimmt Fahrt auf. So hat der tschechische Unternehmer Daniel Kretínský mit seinem Energieunternehmen EP-Gruppe ein unverbindliches Angebot abgegeben, wie das Handelsblatt aus Finanzkreisen erfuhr. Das Angebot soll für den Gesamtkonzern gelten. EP trete darin als alleiniger Käufer auf, hieß es weiter. Offiziell wollte sich das Unternehmen nicht äußern. (Handelsblatt)

LUFTHANSA - Seit Jahresbeginn gilt im Lufthansa-Konzern eine neue Organisationsstruktur. Doch der Umbau unter dem Projektnamen "Matrix Next Level" sorgt intern für Irritationen und Kritik. "Die Gruppe hat sich immer noch nicht klar genug entschieden, was sie sein will: eine Art United Airlines mit einer tragenden Marke oder eine Gruppe mit weitgehend eigenständigen Marken, wie es etwa eine IAG ist", kritisiert eine Führungskraft den aktuellen Status quo bei Europas größtem Airline-Konzern. Im neuen System des Lufthansa-Konzerns werden bestimmte Aufgaben wie zum Beispiel das Flugangebot, das Netz und der Vertrieb nicht mehr von jeder der Premiummarken Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines, Austrian Airlines und ITA selbst, sondern zentral gesteuert. das Vorgehen sorgt intern für Diskussionen. Das zeigt sich unter anderem in Townhalls des Managements mit der Belegschaft. Das beschreiben auch Beschäftigte in Gesprächen mit dem Handelsblatt. Einige finden, dass die neue Struktur nicht konsequent genug umgesetzt wird. Anderen geht sie zu weit. (Handelsblatt)

NOVO - Novo ist offen für die Idee, seine New Yorker Börsennotierung aufzuwerten, um das Profil des dänischen Herstellers von Abnehmmedikamenten in den USA zu stärken und einem ähnlichen Schritt des britischen Konkurrenten Astrazeneca von Anfang dieses Jahres zu folgen. "Ich sehe da ganz klar einige Vorteile", sagte Konzernchef Mike Doustdar der FT auf die Frage, ob Novo erwägen würde, seine Aktien direkt an der New Yorker Börse zu notieren und damit die American Depositary Receipts (ADRs) zu ersetzen, die US-Investoren derzeit den Zugang zu der Aktie ermöglichen. (Financial Times)

LUKOIL - Der milliardenschwere Finanzier Todd Boehly hat sich die Unterstützung der US-Regierung und einflussreicher Persönlichkeiten aus der Golfregion mit Verbindungen zur Trump-Familie gesichert, um für die internationalen Vermögenswerte von Lukoil zu bieten, die zum Verkauf gestellt wurden, nachdem das russische Ölunternehmen im vergangenen Jahr mit US-Sanktionen belegt worden war. Boehly hatte laut zwei mit dem Vorgang vertrauten Personen monatelang an einem potenziellen Geschäft gearbeitet mit dem Ziel, die US-Private-Equity-Gesellschaft Carlyle zu verdrängen, die im Januar dem Kauf der Vermögenswerte zugestimmt hatte. (Financial Times)

ROYAL CARIBBEAN - Royal Caribbean steht kurz vor einer Vereinbarung zum Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an dem All-inclusive-Resort Sandals Resorts International, wodurch das Unternehmen mit mehr als 6 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Die potenzielle Transaktion wäre der größte Deal in der Geschichte von Royal Caribbean und würde dem Unternehmen die Kontrolle über die 20 Hotelresorts von Sandals in der Karibik verschaffen und es ihm ermöglichen, seinen Kunden im Rahmen von Cross-Selling auch Urlaube an Land anzubieten. (Financial Times)

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September 23, 2026 00:22 ET (04:22 GMT)

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