von Patrick Gunti Ein starker El Niño trifft auf ohnehin ungewöhnlich warme Ozeane und eine Welt, die bereits deutlich vom Klimawandel geprägt ist. Für Unternehmen, Versicherer und Staaten werden Wetterextreme damit zunehmend zum finanziellen und operativen Risiko. CelsiusPro-CEO Mark Rüegg erklärt im Interview, weshalb historische Daten für die Risikobeurteilung an Aussagekraft verlieren und wie parametrische Versicherungen dank klar definierter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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