Dübendorf - Ein Raketenstart ist nichts für schwache Nerven - und erst recht nichts für empfindliche Elektronik. Trotzdem müssen Satelliten die Schwingungen beim Launch unbeschadet überstehen. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Raumfahrt-Unternehmen «Beyond Gravity» haben Empa-Forschende eine Lösung entwickelt, wie man gefährliche Vibrationen «entschärfen» kann. «Trois, deux, un - top!» Der Countdown läuft, die Triebwerke starten durch, und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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