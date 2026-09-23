Alibaba bläst zum Angriff auf Nvidia: Mit einem neuen KI-Chip, riesigen Rechenzentren und eigenen Modellen will der chinesische Tech-Konzern vom Kunden zum Konkurrenten werden. Doch kann T-Head wirklich mit Nvidia mithalten? Alibaba will nicht länger nur Nvidia-Chips kaufen - der chinesische Tech-Gigant baut seine eigene KI-Chip-Offensive auf. Mit einem neuen Hochleistungsprozessor und Milliardeninvestitionen in Rechenzentren fordert der Konzern die Dominanz des US-Chipriesen heraus. Die Vorstellung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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