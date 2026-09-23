Unabhängige Prüfung: Antimon-Projekt startet in die nächste Phase

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Critical One Energy meldet einen unabhängigen technischen Bericht für sein Antimon-Gold-Projekt Howells Lake in Ontario. Das Beratungsunternehmen Micon International kommt zu dem Ergebnis, dass die modernen Explorationsdaten eine geeignete Grundlage für weitere Bohrungen, ein Lagerstättenmodell und die Vorbereitung einer ersten Mineralressourcen-Schätzung bilden. Das Projekt liegt rund 120 Kilometer westlich des Ring-of-Fire-Zugangskorridors.
Critical One Energy meldet einen unabhängigen technischen Bericht für sein Antimon-Gold-Projekt Howells Lake in Ontario. Das Beratungsunternehmen Micon International kommt zu dem Ergebnis, dass die modernen Explorationsdaten eine geeignete Grundlage für weitere Bohrungen, ein Lagerstättenmodell und die Vorbereitung einer ersten Mineralressourcen-Schätzung bilden. Das Projekt liegt rund 120 Kilometer westlich des Ring-of-Fire-Zugangskorridors.
Unabhängige Prüfung der Daten
Der Bericht folgt dem kanadischen Offenlegungsstandard NI 43-101 für Mineralprojekte. Micon prüfte bei einem Standortbesuch die Explorationsdatenbank, die Probenahme und zwölf Kontrollanalysen. Die
Kontrollen hätten überwiegend gute Ergebnisse geliefert, bei zwei Resultaten sei eine weitere Untersuchung vorgesehen. Micon empfahl zudem Doppelproben und unabhängige Kontrollproben.
Eine aktuelle Mineralressourcen-Schätzung enthält der Bericht nicht. Howells Lake bleibt damit ein Explorationsprojekt, bei dem zusätzliche Bohrungen die Ausdehnung und den Zusammenhang der mineralisierten Bereiche bestimmen sollen.
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