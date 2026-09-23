Berlin - Wegen des Verdachts des illegalen Schusswaffenhandels haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin am Mittwochmorgen eine Großrazzia durchgeführt.
Seit den Morgenstunden fänden stadtweit bei mehreren Beschuldigten Durchsuchungen statt, teilten die Behörden mit. Insgesamt sind demnach mehr als 300 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter zur Unterstützung auch aus mehreren Bundesländern und vom Bund.
Mehrere Personen wurden Polizeiangaben zufolge festgenommen. Bislang wurden zudem zwei scharfe Schusswaffen samt Munition aufgefunden. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen der Einheiten "Ferrum" der Polizei und "Telum" der Staatsanwaltschaft.
Seit den Morgenstunden fänden stadtweit bei mehreren Beschuldigten Durchsuchungen statt, teilten die Behörden mit. Insgesamt sind demnach mehr als 300 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter zur Unterstützung auch aus mehreren Bundesländern und vom Bund.
Mehrere Personen wurden Polizeiangaben zufolge festgenommen. Bislang wurden zudem zwei scharfe Schusswaffen samt Munition aufgefunden. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen der Einheiten "Ferrum" der Polizei und "Telum" der Staatsanwaltschaft.
© 2026 dts Nachrichtenagentur