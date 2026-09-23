FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2820 (2740) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES BOKU PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 320 (295) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 3200 (3000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1520 (1550) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 500 (510) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS SMITHS GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 3000 PENCE - CITIGROUP RAISES HAYS PRICE TARGET TO 65 (33) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1640 (1570) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 860 (840) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 2370 (2230) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS M&C SAATCHI TARGET TO 162 (190) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 400 PENCE - JEFFERIES CUTS HALEON PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 675 (550) PENCE - PANMURE LIBERUM RAISES STHREE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 360 (300) PENCE - RBC RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 970 (885) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'NEUTRAL'
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