Paris / London / Zürich - An den europäischen Aktienmärkten bleibt Zurückhaltung am Mittwoch Trumpf. «Vor dem Treffen zwischen den USA und China halten sich die Anleger mit grösseren Engagements zurück», stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. «Der ruhige Handel zeigt, dass die Märkte derzeit weniger auf neue Positionen setzen und vielmehr auf politische Klarheit warten.» Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,17 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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