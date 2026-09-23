Als gäbe es kein Adidas und Nike betritt On die Fußballwelt mit keinem geringeren als dem französischen Fußballstar Kylian Mbappé. Für die als Laufschumarke gestartet Firma On ist das mehr als eine Partnerschaft, es ist ein neuer und riesiger Absatzmarkt. Die Aktie schoss daraufhin um +10% nach oben. Das Management erwartet ein exponentielle Wachstum bis 2029. Ist also jetzt der richtige Zeitpunkt die Aktie zu kaufen? Große Bälle, große Umsätze Am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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