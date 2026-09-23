Die Almonty-Aktie hat ihre zuvor starke Erholung abrupt beendet. In meiner Analyse vor rund zwei Wochen hatten die Käufer nach dem damaligen Befreiungsschlag noch klar den Vorteil und sollten oberhalb von 14,56 € einen erneuten Angriff auf 16,07 € starten. Dieser gelang zwar, doch die Bewegung konnte sich nicht etablieren. In der anschließenden Korrektur verlor der Titel in der Spitze rund -31% und notiert aktuell bei 12,53 €. Nun droht die laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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