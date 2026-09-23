Wer sich in diesen Tagen mit der deutschen Energiepolitik beschäftigt, könnte leicht den Überblick verlieren: Hier die Bundesregierung mit der EEG-Reform, dort die Bundesnetzagentur mit der neuen allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNes) und der Festlegung zur Marktintegration von Speichern und Ladepunkten (MiSpeL). Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: EEG-Reform, MiSpeL und AgNes sind kein Sammelsurium einzelner Regulierungsvorhaben. Sie müssen zwingend zusammen gedacht werden, denn sie werden noch viele Jahre die Architektur unseres Strommarktes prägen. Der Abschied von der Dauerförderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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