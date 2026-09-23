Zürich - Die UBS hat den Ständeratsentscheid mit Blick auf die Kapitalvorgaben für die Grossbank stark kritisiert. Dieser würde zu einer «übermässigen» Verschärfung der Schweizer Eigenkapitalanforderungen führen, die bereits heute zu den strengsten weltweit zählten, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Sollte der Beschluss des Ständerats am Ende des laufenden parlamentarischen Verfahrens bestätigt werden, müsste die UBS zusätzliches hartes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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