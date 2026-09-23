Zürich - Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse kritisiert die Ständeräte für ihre heutigen Entscheide zur UBS-Regulierung. Und er hofft, dass der Nationalrat diese korrigiert: «Nun muss der Zweitrat eine volkswirtschaftlich verträgliche Lösung finden», heisst es in einem Communiqué vom Mittwoch. Die Lösung des Ständerats wäre laut dem Verband mit erheblichen Kosten verbunden. Dies seien Kosten, die nicht nur die UBS, sondern der Standort Schweiz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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