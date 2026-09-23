Manchmal denken wir: Die Welt dreht seit der Jahrtausendwende mit der doppelten Geschwindigkeit. Das ist physikalisch falsch, für die rasante Entwicklung neuer IT-Technologien passt die Analogie aber ganz gut. Denn die Verschmelzung von neuartiger Quanten-Technologie und virtuellen Welten leitet eine völlig neue Ära der digitalen Realität ein. Angesichts eines gigantischen Marktpotenzials zukünftiger Anwendungen rücken visionäre Unternehmen iimmer mehr ins Rampenlicht der globalen Finanzmärkte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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