Berlin - Die Bundesregierung hofft darauf, dass von dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in Washington "positive Impulse" ausgehen werden.
"Natürlich ist es bedeutsam, dass diese zwei wichtigen Großmächte sich vor allem in handelspolitischen Fragen, aber auch in großen Fragen von Krieg und Frieden, abstimmen", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Das Treffen werde man "aufmerksam beobachten", aber keine konkreten Erwartungen formulieren. Die deutschen Positionen gegenüber beiden Ländern seien bekannt, so Kornelius.
Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes verwies darüber hinaus auf ein Gespräch von Außenminister Johann Wadephul (CDU) mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi. "Wir stehen grundsätzlich mit der chinesischen Seite in einem kontinuierlichen und regelmäßigen Austausch zu einer ganzen Bandbreite an internationalen Themen", sagte er. "Und das Telefonat, das vorgestern geführt wurde, unterstreicht das nochmal."
"Natürlich ist es bedeutsam, dass diese zwei wichtigen Großmächte sich vor allem in handelspolitischen Fragen, aber auch in großen Fragen von Krieg und Frieden, abstimmen", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Das Treffen werde man "aufmerksam beobachten", aber keine konkreten Erwartungen formulieren. Die deutschen Positionen gegenüber beiden Ländern seien bekannt, so Kornelius.
Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes verwies darüber hinaus auf ein Gespräch von Außenminister Johann Wadephul (CDU) mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi. "Wir stehen grundsätzlich mit der chinesischen Seite in einem kontinuierlichen und regelmäßigen Austausch zu einer ganzen Bandbreite an internationalen Themen", sagte er. "Und das Telefonat, das vorgestern geführt wurde, unterstreicht das nochmal."
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