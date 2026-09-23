Die EU-Kommission hat ein Maßnahmenpaket vorgestellt, das darauf zielt, die Energieeffizienz von Rechenzentren und deren Einbindung in das europäische Stromnetz zu verbessern. Das Paket umfasst eine delegierte Verordnung zur Einführung eines gemeinsamen Klassifizierungs- und Kennzeichnungssystems sowie eine öffentliche Konsultation zu künftigen Mindeststandards für die Energieeffizienz. Das neue Klassifizierungssystem soll für Rechenzentren mit einem Strombedarf von mehr als 500 Kilowatt gelten und einen Vergleich ihrer Energie- und Umweltparameter ermöglichen. Neben der Leistungsaufnahme berücksichtigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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