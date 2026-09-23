Die Commerzbank-Aktie konnte den zuletzt starken Kursanstieg nicht fortsetzen und korrigierte wieder leicht. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei 41,70 €. Solche kleinen Rücksetzer sind nach einem stärkeren Kursanstieg durchaus normal, insbesondere wenn das Börsenumfeld schwächer ist. Die wichtigere Frage ist inzwischen jedoch: Wie geht es bei den Gesprächen zwischen UniCredit, der Commerzbank und dem Bund weiter? Beiderseitige Beurteilungen des Gesprächs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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