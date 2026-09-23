Austal steht vor einer ungewöhnlichen Konstellation: Das australische Schiffbauunternehmen verfügt über ein wachsendes Kerngeschäft und eine strategisch wichtige Position im Verteidigungssektor, kämpft in den USA jedoch mit erheblichen Kostenproblemen. Gleichzeitig könnten Kaufangebote für Austal USA den Konzern von diesen Belastungen befreien und einen erheblichen Wert für die Aktionäre freisetzen. Austal verbindet Schiffbau und Verteidigung Austal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de