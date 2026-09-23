New York - Die US-Aktienmärkte sind am Mittwoch im Zuge wieder steigender Ölpreise eingeknickt. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,2 Prozent auf 51.742 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,6 Prozent auf 7.720 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,1 Prozent auf 30.402 Punkte abwärts, nachdem er tags zuvor seine jüngste Erholungsrally mit einem Rekordhoch gekrönt hatte. Der jüngste Ölpreisrückgang fällt als Stütze zunächst weg, denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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