New York - Die USA haben Russlands Präsident Wladimir Putin zum G20-Gipfel nach Miami eingeladen, der im Dezember stattfinden soll.
Das sagte US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch am Rande der UN-Vollversammlung in New York nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow.
Die US-Regierung hoffe, dass Putin die Einladung annehme. Das sei eine Möglichkeit für ein direktes Gespräch mit US-Präsident Donald Trump.
Putin war das letzte Mal 2019 in Osaka persönlich bei einem G20-Treffen anwesend. 2021 in Rom war er das letzte Mal eingeladen, aber nicht angereist und nur per Video zugeschaltet.
Das sagte US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch am Rande der UN-Vollversammlung in New York nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow.
Die US-Regierung hoffe, dass Putin die Einladung annehme. Das sei eine Möglichkeit für ein direktes Gespräch mit US-Präsident Donald Trump.
Putin war das letzte Mal 2019 in Osaka persönlich bei einem G20-Treffen anwesend. 2021 in Rom war er das letzte Mal eingeladen, aber nicht angereist und nur per Video zugeschaltet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur