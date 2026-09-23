DroneShield treibt den Ausbau seiner Forschungsaktivitäten voran. Mit einem neuen F&E Zentrum in Adelaide will der Spezialist für Drohnenabwehr den Zugang zu Ingenieurstalenten verbessern, während die Aktie weiter unter Druck steht.Neues Zentrum in Adelaide eröffnet DroneShield setzt mit einem neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Adelaide auf weiteres Wachstum. Das Unternehmen will dort seine technologische Basis stärken und näher an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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