Berlin - Eine Drohnensichtung hat am Mittwochabend zu einer vorübergehenden Sperrung des Luftraums über dem Flughafen Berlin Brandenburg (BER) geführt.
Eine Sprecherin des Flughafens sagte der "Bild", dass die Drohne um 20 Uhr auf der Nordbahn gesichtet worden sei. Infolgedessen wurde der Luftraum um 20:20 Uhr gesperrt.
Mindestens 45 Minuten lang konnten keine Flüge starten oder landen. Mehrere Flüge mussten nach Dresden umgeleitet werden, was zu erheblichen Verzögerungen führte. Die Sperrung des Luftraums wurde um 21:05 Uhr aufgehoben, sodass der Flugbetrieb mit Verspätungen wieder aufgenommen werden konnte.
Die genaue Ursache der Drohnensichtung und die Identität des Drohnenbetreibers sind derzeit noch unklar.
Eine Sprecherin des Flughafens sagte der "Bild", dass die Drohne um 20 Uhr auf der Nordbahn gesichtet worden sei. Infolgedessen wurde der Luftraum um 20:20 Uhr gesperrt.
Mindestens 45 Minuten lang konnten keine Flüge starten oder landen. Mehrere Flüge mussten nach Dresden umgeleitet werden, was zu erheblichen Verzögerungen führte. Die Sperrung des Luftraums wurde um 21:05 Uhr aufgehoben, sodass der Flugbetrieb mit Verspätungen wieder aufgenommen werden konnte.
Die genaue Ursache der Drohnensichtung und die Identität des Drohnenbetreibers sind derzeit noch unklar.
© 2026 dts Nachrichtenagentur