The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.09.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2026
ISIN Name
AU0000484735 BPH GLOBAL LTD. DEF.
CA83268K3064 SMOOTH ROCK VENTURES NEW
IT0005442154 PREMIA FINANCE O.N.
KYG8807B1068 THERAVANCE BIOPHARMA
LU0133084XXX T.RO.PR.-EMG.M.EQ.ADQDLD
DE000A30VXXX Kreditanst.f.Wiederaufbau
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2026
ISIN Name
AU0000484735 BPH GLOBAL LTD. DEF.
CA83268K3064 SMOOTH ROCK VENTURES NEW
IT0005442154 PREMIA FINANCE O.N.
KYG8807B1068 THERAVANCE BIOPHARMA
LU0133084XXX T.RO.PR.-EMG.M.EQ.ADQDLD
DE000A30VXXX Kreditanst.f.Wiederaufbau
© 2026 Xetra Newsboard