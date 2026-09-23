New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.511 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.705 Punkten 0,8 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 30.470 Punkten 0,9 Prozent im Minus.
Dass der Ölpreis nach seiner zuletzt rückläufigen Tendenz wieder stieg, drückte an der Wall Street offenbar auf die Stimmung. Die Anleger fürchten durch die dadurch wieder anziehenden Inflationssorgen Zinserhöhungen.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1385 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8783 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.284 US-Dollar gezahlt (-1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 120,97 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 103,40 US-Dollar, das waren 4,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.705 Punkten 0,8 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 30.470 Punkten 0,9 Prozent im Minus.
Dass der Ölpreis nach seiner zuletzt rückläufigen Tendenz wieder stieg, drückte an der Wall Street offenbar auf die Stimmung. Die Anleger fürchten durch die dadurch wieder anziehenden Inflationssorgen Zinserhöhungen.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1385 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8783 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.284 US-Dollar gezahlt (-1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 120,97 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 103,40 US-Dollar, das waren 4,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
© 2026 dts Nachrichtenagentur