Berlin - Der Chef der Drogeriekette DM, Christoph Werner, spricht sich für eine Lockerung der Apothekenpflicht für bestimmte Medikamente aus. "Medikamente werden heute nicht mehr vom Apotheker hergestellt, sondern sind konfektioniert", sagte der Vorsitzende der DM-Geschäftsführung den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Er verwies auf andere Länder, in denen es bereits eine Lockerung der Apothekenpflicht für Medikamente gibt. Viele Arzneimittel würden dort deutlich günstiger angeboten. Auch im deutschen Gesundheitswesen brauche man Innovationen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben, so Werner. Andernfalls drohe Kaufkraftverlust, was zu einem Rückgang des Lebensstandards in Deutschland beitrage.
Gleichzeitig beteuerte der DM-Chef, dass es nicht in Planung sei, dass man Arzt-Rezepte bei DM-Med, der Versandapotheke des Unternehmens, einlösen könne. Man bleibe vorerst auf Selbstmedikations-Produkte beschränkt, so Werner.
Er verwies auf andere Länder, in denen es bereits eine Lockerung der Apothekenpflicht für Medikamente gibt. Viele Arzneimittel würden dort deutlich günstiger angeboten. Auch im deutschen Gesundheitswesen brauche man Innovationen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben, so Werner. Andernfalls drohe Kaufkraftverlust, was zu einem Rückgang des Lebensstandards in Deutschland beitrage.
Gleichzeitig beteuerte der DM-Chef, dass es nicht in Planung sei, dass man Arzt-Rezepte bei DM-Med, der Versandapotheke des Unternehmens, einlösen könne. Man bleibe vorerst auf Selbstmedikations-Produkte beschränkt, so Werner.
© 2026 dts Nachrichtenagentur