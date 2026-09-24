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ROHM bringt MOSFET mit großem SOA für Sicherheitsfunktionen und Schutzschaltungen im Automobilbereich auf den Markt



24.09.2026 / 04:10 CET/CEST

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KYOTO, Japan, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat den RS4P063BPHZG entwickelt, einen 100-V-MOSFET, der für Sicherheitsfunktionen und Schutzschaltungen im Automobilbereich optimiert ist. Das neue Produkt erreicht einen breiten sicheren Betriebsbereich (Wide-SOA, Safe Operating Area) über einen weiten Spannungsbereich hinweg im Standardgehäuse HPLF5060 (Größe 5060), das in Automobilanwendungen weit verbreitet ist. Durch die Integration eines Designs, das Sekundärdurchschläge wirksam unterdrückt, bietet es bei VDS = 100 V und PW = 100 Mikrosekunden eine rund fünfmal so hohe SOA-Toleranz wie Standardprodukte gleicher Größe. Dies trägt zu einer höheren Zuverlässigkeit in Automobilanwendungen bei, die kurzzeitigen Hochleistungslasten ausgesetzt sind, darunter Zündschaltungen für Airbag-Gasgeneratoren und Ansteuerschaltungen für Sicherheitsgurt-Gurtstraffer. Produktseite RS4P063BPHZG: https://www.rohm.com/products/mosfets/automotive/single-nch/rs4p063bphzg-product Abbildungen: Produktmerkmale

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202609045332/_prw_PI1fl_c7f2yHyJ.jpg Die Verwendung des Standardgehäuses der Größe 5060 vereinfacht zudem die Austauschbewertung bei bestehenden Layouts und trägt so dazu bei, den Arbeitsaufwand und die Kosten im Zusammenhang mit Designänderungen zu reduzieren. Die jüngsten Fortschritte bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen erhöhen die Nachfrage nach Automobilsystemen, die höhere Spannungen und Ströme unterstützen. Insbesondere Sicherheitsfunktionen und Schutzschaltungen können unter abnormalen oder Notfallbedingungen kurzzeitigen Hochleistungslasten ausgesetzt sein, was von den MOSFETs, die diese ansteuern, eine hohe SOA-Fähigkeit erfordert. ROHM kann auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Produkten mit breitem SOA-Bereich für KI-Server und industrielle Stromversorgungen zurückblicken, darunter Produkte, die von einem globalen Cloud-Plattform-Anbieter als empfohlene Komponenten ausgewählt wurden. Der RS4P063BPHZG bringt dieselben Technologien und dasselbe Know-how in den Automobilbereich ein. ROHM entwickelt außerdem Wide-SOA-MOSFETs für den Automobilbereich in den Gehäusen HPLF8080 (8,0 × 8,0 mm) und TOLG (TO-Leaded with Gullwing, 9,9 × 11,7 mm). Auch in Zukunft wird ROHM sein Portfolio für Sicherheitsfunktionen und Schutzschaltungen im Automobilbereich weiter ausbauen. Abbildungen: Produktpalette

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202609045332/_prw_PI2fl_y19ILm7M.jpg Anwendungsbeispiele

- Zündschaltungen für Airbag-Gasgeneratoren

- Ansteuerschaltungen für Gurtstraffer

- Ansteuerschaltungen für pyrotechnische Sicherungen zur Batterietrennung

- Sonstige Sicherheitsfunktionen und Schutzschaltungen im Automobilbereich, die kurzzeitigen Belastungen durch hohe Ströme und Spannungen ausgesetzt sind Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2026-09-15_news_mosfet&defaultGroupId=false Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202609045332-O1-h0a28HjJ.pdf Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202609045332/_prw_PI3fl_jv5oqdOQ.jpg Offizielle Website: https://www.rohm.com/ View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rohm-bringt-mosfet-mit-groWem-soa-fur-sicherheitsfunktionen-und-schutzschaltungen-im-automobilbereich-auf-den-markt-302888464.html



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