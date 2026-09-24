Next2Sun ist der Rettung etwas näher gekommen: Um eine Insolvenz abzuwenden, muss der Dillinger Spezialist für vertikale Photovoltaik-Anlagen bis zum Wochenende eine Aktienemission mit einem Volumen von fünf Millionen Euro erfolgreich abschließen. Bis zum heutigen Donnerstag waren 2,4 Millionen Euro gezeichnet, so das Unternehmen. Damit sei ein wichtiger Meilenstein erreicht. Am vergangenen Montag hieß es seitens des Unternehmens noch, die Aktienemission bleibe bislang hinter den Erwartungen zurück. Next2Sun begründet sein Vorgehen mit der schwierigen Finanzierungslage. "Uns fehlen keine Kunden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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