Bern - Am 23. September durfte die Renggli AG den Family Business Award im Rahmen der feierlichen Preisverleihung im Kursaal Bern vor rund 250 Gästen entgegennehmen. Das Familienunternehmen aus Schötz LU steht exemplarisch für die gelungene Verbindung von nachhaltigem Bauen, Innovationskraft und langfristiger unternehmerischer Verantwortung. Mit dieser Kombination überzeugte die Renggli AG die unabhängige Jury. «Die Renggli AG verbindet auf beeindruckende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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