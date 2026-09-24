FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 750 (600) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS SEGRO PLC TO 'MARKET-PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 960 (900) PENCE - CITIGROUP RAISES MICHAEL PAGE PRICE TARGET TO 220 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASOS PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BOKU PRICE TARGET TO 180 (155) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 915 (930) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 880 (860) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC CUTS KINGFISHER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 355 (340) PENCE - JEFFERIES RAISES AO WORLD PRICE TARGET TO 1255 (160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES EVERPLAY PRICE TARGET TO 540 (380) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 370 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 6750 (6100) PENCE - 'BUY'
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